Ministério da Economia anuncia secretária de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

O novo secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, anunciou nesta manhã nomes da nova equipe. Em nota, Yana Dumaresq foi anunciada como secretária especial adjunta de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais.

Servidora pública da carreira de Analista de Comércio Exterior, Yana Dumaresq é mestre em comércio internacional pela Universidade de Cambridge e, também, mestre em Gestão e Liderança Corporativa. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Yana Dumaresq já ocupou a secretaria-executiva do extinto Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e foi diretora adjunta para América Latina no Fórum Econômico Mundial, em Genebra.

Troyjo também anunciou Lucas Ferraz como chefe da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Engenheiro e mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, Ferraz é professor da Escola de Economia da FGV há mais de 10 anos, é coordenador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos da mesma fundação, além de membro fundador da Cátedra Brasileira da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Outro nome anunciado é de Erivaldo Alfredo Gomes, que liderará a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAI). Servidor da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, o novo secretário tem mais de 20 anos de experiência em negociações econômicas internacionais e, nos últimos três anos, ocupou o posto de subsecretário de Instituições Econômico-Financeiras e Cooperação Internacional na Secretaria de Assuntos Internacionais do extinto Ministério da Fazenda. Ele era responsável pelo relacionamento com instituições internacionais como G-20, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE), entre outros.

Também foi anunciado Marcos Degaut como secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Ele foi secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e integrante do Grupo Executivo de Gestão (GECEX) da Camex. Degaut é pesquisador-visitante da Universidade Central Florida, nos Estados Unidos, é mestre em relações internacionais pela Universidade de Brasília e é servidor de carreira da Câmara dos Deputados.