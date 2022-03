Ministério da Economia reduzirá estimativa de PIB para 2022 de 2,1% para 1,5%

BRASÍLIA - O Ministério da Economia reduzirá a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022. Segundo dois técnicos da equipe econômica ouvidos reservadamente, a projeção passará de 2,1% para 1,5%. Apesar da revisão, a expectativa do governo é maior que a maioria dos analistas de mercado, que espera uma tímida alta de 0,49%, segundo o boletim Focus do Banco Central.

A nova previsão para o PIB será divulgada amanhã, 17, pelo secretário de Política Econômica, Pedro Calhman. Os dados estarão presentes na edição de março do Boletim Macrofiscal. Além disso, a SPE divulgará a versão atualizada do Panorama Macroeconômico.

"Essa revisão reflete a piora do ambiente global com a guerra da Ucrânia. A economia global deve desacelerar e também vamos conviver com uma pressão inflacionária maior do que a esperada", disse um técnico da equipe econômica.

Em 2021, o PIB do Brasil teve alta de 4,6%, após uma recessão de 4,1% em 2020, ano da pandemia de covid-19.

O governo também deve aumentar a projeção para a inflação do ano. Atualmente, a estimativa do Ministério da Economia é de alta do de 4,7% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo os mesmos auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, a taxa deve subir para um valor entre 5% e 6%. No Boletim Focus, a estimativa para este ano (6,45%) indica que a meta deste ano (3,50%, com tolerância de 2% a 5%) está praticamente perdida, após o desvio de quase 5 pontos em 2021, quando o IPCA foi de 10,06%.

Além da guerra na Ucrânia, o processo de alta de juros iniciado pelo BC reduz o nível de atividade econômica. Com a taxa em 11,75% ao ano, investidores preferem aplicar em títulos públicos do que na economia real. O custo dos empréstimos também aumenta e diminui o consumo.