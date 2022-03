Sommelier, skatista, obstetriz: Ministério do Trabalho reconhece mais de 20 profissões

O Ministério do Trabalho e da Previdência anunciou, por meio da página oficial da pasta no site do governo federal, a inclusão de 22 ocupações na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), entre elas as de sommelier, skatista profissional e obstetriz. Com isso, o Brasil agora possui 2.269 ocupações reconhecidas.

Leia Também Setor de saúde contrata quase 180 mil novos profissionais em 2021

Conforme explica o Ministério, esse tipo de decisão é tomada “após estudo das atividades e do perfil da categoria”. “A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro”, informa a pasta.

Segundo o órgão do governo, as informações da CBO são utilizadas para estatísticas de trabalho e “servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego.”

Confira abaixo as novas ocupações reconhecidas pelo MPT