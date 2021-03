Ministérios de Minas e Energia e de Economia indicam seis nomes para o conselho da Petrobrás

A Petrobrás informou ao mercado nesta segunda-feira, 8, que recebeu ofícios do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério da Economia com seis indicações para membros do Conselho de Administração que serão votados na próxima Assembleia-Geral Extraordinária da empresa, marcada para 16 de abril.

O MME pede as reconduções do almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, atual presidente do colegiado, e de Ruy Schneider, e indica os nomes do general Joaquim Silva e Luna, nome proposto pela União para ocupar a presciência da estatal no lugar de Roberto Castello Branco, o engenheiro civil Márcio Andrade Weber e o geólogo Murilo Marroquim de Souza.

O Ministério da Economia indicou a administradora Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, professora do Insper e atual membro dos Conselhos de Administração da Telefônica Brasil e Latam. Ela ocupou uma cadeira no colegiado da Petrobrás entre maio de 2018 e julho de 2020, eleita por acionistas detentores de ações preferenciais.

As vagas no conselho da Petrobrás foram abertas após a renúncia coletiva de quatro conselheiros em meio à substituição de Castello Branco na presidência da companhia. Cinco das 11 cadeiras do colegiado estarão em jogo na assembleia, em data ainda a ser definida. A União pode indicar mais dois nomes ao colegiado.