Ministro da Infraestrutura prepara a concessão de mais três blocos de aeroportos em outubro de 2020

BRASÍLIA - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a pasta está se preparando para a concessão de mais três blocos de aeroportos - norte, centro e sul - com leilão a ser realizado em outubro do ano que vem, com 22 aeroportos. Segundo ele, a última rodada está prevista para o final de 2021 e início de 2022 com mais 19 aeroportos.

“Já estamos estudando mais três blocos de concessão, bloco centro, sul e norte, que é para leilão em outubro do ano que vem, com 22 aeroportos, e teremos um terceiro no final de 2021, início de 2022 com mais 19 aeroportos”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura de contratos de concessão de 12 aeroportos das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, resultado do primeiro leilão de concessão do governo de Jair Bolsonaro, em março.

O ministro afirmou que o leilão teve um “resultado extraordinário”, que “mostra a confiança que o investidor tem no Brasil”. “Número mostra confiança na direção liberal que está sendo dada”. O leilão teve forte disputa e terminou com ágio de quase 986% e arrecadação de R$ 2,38 bilhões aos cofres da União.

“Quem vai ganhar com isso (as concessões) é o consumidor, com a melhor prestação de serviços. Vai haver promoção lá fora, busca por novos voos, aumento da competição”, afirmou. O ministro aproveitou o discurso para destacar a importância de o Congresso manter o veto a gratuidade da franquia de bagagens.