Ministro de Minas e Energia nomeia Marcio Felix como secretário de Petróleo e Gás

O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, nomeou o engenheiro Marcio Felix como novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta, cargo que ele já havia ocupado durante parte do governo de Michel Temer, segundo publicação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 14.

Ex-executivo da Petrobrás, onde chegou a ser gerente-geral de América do Norte e África na área de Exploração e Produção Internacional, Felix ocupou a área de óleo e gás e posteriormente a secretaria-executiva do ministério de Minas e Energia na gestão Temer.

Com a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência, ele havia sido exonerado e substituído na secretaria-executiva por Marisete Pereira, antes chefe da Assessoria Econômica da pasta.

Felix é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília, com especialização em Engenharia do Petróleo pela Universidade Petrobrás e MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, segundo informações do ministério.

João Vicente de Carvalho Vieira, que estava na secretaria de Petróleo desde meados de abril do ano passado, foi exonerado, ainda segundo a publicação do ministério no Diário Oficial, assinada também pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.