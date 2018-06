Ministro espera fechar acordo sobre frete ainda nesta terça-feira

BRASÍLIA - O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, disse ao Estado que espera a conclusão, nesta terça-feira, 12, de um acordo entre caminhoneiros e embarcadores em torno da tabela de frete.

Ele informou que ele próprio e os técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estão em contato com as associações de produtores e as entidades dos caminhoneiros para buscar um entendimento.

"Toda essa discussão antecipa o processo de audiência pública", comentou. Ele negou que um acordo tenha sido fechado na segunda-feira.

Das cinco tabelas em elaboração, uma para cada tipo de carga, ainda não houve acordo em relação aos graneleiros. Ela concentra a carga do agronegócio, que rejeita a fixação de um preço mínimo.

A proposta apresentada na segunda-feira pelos caminhoneiros é fixar a tabela nos atuais níveis de preço de mercado para os granéis. Ela deverá ser discutida nesta terça-feira com os produtores. "Mas o atual preço não pode ser considerado mínimo, porque estamos na safra", observou o ministro.

Casimiro admitiu que, pontualmente, há represamento no transporte de carga, como mostra o Estado em sua edição desta terça-feira. "Mas o transporte está ocorrendo", afirmou. "Não é o caos, mas também não é a normalidade."