Ministros europeus discutirão quedas das bolsas Os ministros das Finanças dos 15 países europeus que utilizam o euro vão discutir as expressivas perdas de hoje nos mercados de ações da Europa, afirmou a ministra das Finanças da França, Christine Lagarde. Questionada por repórteres se estava preocupada com as quedas nos mercados acionários, ela respondeu: "Vamos discutir justo agora". O ministro de Finanças da Espanha, Pedro Solbes, disse a jornalistas que os investidores parecem retirar das ações o impacto que a desaceleração econômica nos EUA terá nos lucros das companhias. "Estamos preocupados", informou. "Estamos acompanhando os desenvolvimentos atentamente". As informações são da Dow Jones.