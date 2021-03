Ministros 'queridinhos' estão no topo da lista de investimentos do Orçamento de 2021

BRASÍLIA - O Ministério da Defesa lidera o ranking dos ministérios contemplados com a maior parcela de investimentos no relatório do Orçamento de 2021, mas os ministros mais “queridinhos” e próximos ao presidente Jair Bolsonaro também foram beneficiados pela caneta do relator Márcio Bittar (MDB-AC).

Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Gilson Machado (Turismo), Damares Alves (Mulher Família e Direitos Humanos) e André Mendonça (Justiça) conseguiram aumentar os recursos destinados para investimento em 2021.

Leia Também Pressão por mais emendas e insatisfação com governo ameaçam votação do Orçamento

Os ministérios da Defesa, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura abocanharam juntos R$ 22,1 bilhões em recursos para investimentos, mais da metade de R$ 37,64 bilhões que o relator destinou no seu parecer, previsto para ser votado nesta semana, mas que encontra resistências por conta da pressão por mais emendas e cobrança por recursos para a área de saúde em meio ao agravamento da pandemia.

Rogério Marinho, apontado como principal articulador da busca de apoio político do presidente no Nordeste para a eleição de 2022, recebeu um incremento de R$ 4,5 bilhões no Orçamento de investimentos em relação ao projeto de lei preparado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, enviado em agosto do ano passado.

A dotação do Ministério de Desenvolvimento Regional subiu de R$ 2,36 bilhões para R$ 6,85 bilhões, puxada por uma bem-sucedida movimentação política do ministro, um político experiente do Rio Grande Norte, para receber emendas dos parlamentares para obras. Ao lado de Bolsonaro, ele vem fazendo inaugurações desde o ano passado.

Marinho ficou com o terceiro maior montante de investimento, atrás da Defesa (R$ 8,3 bilhões) e da Infraestrutura (R$ 6,89 bilhões) do ministro Tarcísio. Um dos ministros mais elogiados por Bolsonaro e filhos nas redes sociais pelas “entregas” de obras, sobretudo, de rodovias, Tarcísio garantiu um aumento de R$ 531,3 milhões de investimento em 2021, valor considerado positivo para um orçamento que já foi alto no projeto de lei.

Damares Alves conseguiu incrementar em cinco vezes o seu orçamento inicial, de apenas R$ 20,27 milhões, que passou para R$ 122,6 milhões.

O ministro do Turismo, frequentador das lives semanais do presidente, mais do que duplicou a previsão de investimentos, que saltou de R$ 104,4 milhões para R$309, 656 milhões. O ministro Gilson Machado fez pressão corpo a corpo na reta final para conseguir mais apoio.

No final da semana passada, enquanto preparava o relatório final, o senador Marcio Bittar chegou a publicar no Twitter uma foto no seu gabinete com o Gilson Machado que lhe apresentou projetos para a retomada e fomento da área, bastante afetada pelos efeitos da pandemia. No tuíte, Bittar, que é bolsonarista e está sempre próximo do presidente, disse que o turismo tem potencial de reação no Brasil e escreveu a #VamosJuntos.

Recebi o Ministro do Turismo, Gilson Machado, que me apresentou as ideias e projetos para a retomada e fomento da área, bastante afetada pelos efeitos da pandemia, mas com enorme potencial de reação, graças a vocação e potencial do nosso país.#VamosJuntos pic.twitter.com/K3qwjTpl0O — Senador Marcio Bittar (@marciombittar) March 19, 2021

Já o ministro André Mendonça conseguiu subir o seu Orçamento de R$ 1,4 bilhão para R$ 1,86 bilhão, um incremento de quase R$ 500 milhões.

A ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que no projeto recebeu apenas R$ 63,1 milhões para investimentos, também conseguiu melhorar muito o Orçamento, que subiu para R$ 827,7 milhões. Uma alta de R$ 764,5 milhões.

Já o ministério de Ciência e Tecnologia, mesmo com a pandemia, ficou com parcos R$ 266 milhões para investimentos. A área de saúde recebeu um incremento de R$ 1,6 bilhão para investimentos, que saltou de R$ 1,98 bilhão para R$ 3,6 bilhões, mas influenciado pela regra que obriga os parlamentares a destinarem 50% das suas emendas para a área de saúde.

A planilha de investimentos, computada pela consultoria de Orçamento da Câmara, mostra que Bittar conseguiu elevar de R$ 25,8 bilhões para R$ 37,6 bilhões a dotação para esse tipo de gasto, que é sempre o primeiro alvo dos bloqueios feitos pela equipe econômica para cumprir a meta fiscal.

Na veia

Chama a atenção nos dados o aumento de R$ 107 milhões para R$ 1,95 bilhão para transferências diretas de recursos para Estados e municípios sem que haja a definição dos projetos. É dinheiro na veia de caixas estaduais e municipais proporcionado graças à aprovação em 2019 de uma emenda constitucional. Ao invés de mandar dinheiro via convênio, o parlamentar pode destinar recursos das suas emendas individuais direto para o cofre municipal.

A transferência normal das emendas individual é via convênio, mas os parlamentares reclamavam que a Caixa cobrava comissão pelo serviço. Esse tipo de transferência tem que ir para investimento e não pode ser usada para pagar servidores.

Para o consultor de orçamento da Câmara, Ricardo Volpe, o orçamento está apertado e sofre também a pressão dos créditos extraordinários de 2020 feitos para o enfrentamento da covid e que ficaram para serem pagos este ano.