Minutos após rebaixamento, Meirelles comemora crescimento no Twitter

BRASÍLIA - Minutos após a agência S&P Global anunciar o rebaixamento da nota de classificação de risco do Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou sua conta no Twitter para celebrar o "destaque na imprensa internacional" dado ao crescimento nas exportações de carros no ano passado.

O crescimento nas exportações de carros foi destaque na imprensa internacional. Elas cresceram 46,5% em 2017. pic.twitter.com/74QJ9Wjs7h — Henrique Meirelles (@meirelles) 11 de janeiro de 2018

"Elas cresceram 46,5% em 2017", escreveu Meirelles, compartilhando uma imagem de uma reportagem do jornal britânico Financial Times. Um usuário do Twitter chegou a responder à mensagem de Meirelles mencionando o rebaixamento.

A mensagem de Meirelles foi postada às 20h03, mais de dez minutos após a divulgação do rebaixamento.

O ministro, que tenta se viabilizar como candidato à Presidência em 2018, tem usado sua conta no Twitter para destacar aspectos positivos da economia e tem focado em temas sociais, como emprego.