MMX negocia venda de ações à Anglo American por US$5,5 bi A mineradora MMX, do empresário Eike Batista, anunciou nesta quinta-feira que está em negociações exclusivas com a subsidiária da Anglo American para vender uma parte da empresa por 5,5 bilhões de dólares. "É positivo para o setor como um todo, porque mostra a consolidação e a valorização dos ativos de minério no mundo", informou a analista da Àgora Cristiane Viana. O minério de ferro, principal negócio da MMX, passou por uma explosão de preços nos últimos anos, com alta da ordem de 71,5 por cento em 2005; 19 por cento em 2006 e 9,5 por cento em 2007. As negociações de preços em andamento sinalizam para novo ajuste entre 30 e 50 por cento. A analista lembrou que a Anglo já estava no Brasil e por isso a notícia não deverá ter grande impacto, "mas mostra que a Anglo está querendo aumentar a sua presença em minério, que não é tão forte como a da Vale e da BHP ", avaliou. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Anglo poderá comprar "as ações de propriedade de Batista de emissão de uma nova sociedade a ser constituída ("Newco"), no âmbito de uma cisão de determinados ativos e passivos da MMX". Ainda de acordo com a nota, "se a Operação de Reestruturação for concluída, a Newco deterá a participação da Companhia de 51 por cento no Sistema MMX Minas-Rio (excluída a participação acionária de 51 por cento na LLX Minas-Rio atualmente detida pela LLX), bem como a participação de 70 por cento da Companhia no Sistema MMX Amapá". Os termos da operação incluirão, ainda, o pagamento pela Newco à MMX de uma participação econômica futura, devida a partir de 2023, em relação à MMX Amapá, e a partir de 2025, em relação à MMX Minas-Rio, além de outros compromissos mútuos das partes envolvidas. Uma subsidiária integral da Anglo American atualmente já detém participação de 49 por cento no Sistema MMX Minas-Rio e na LLX Minas-Rio. (Reportagem de Denise Luna; Edição de Roberto Samora)