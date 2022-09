Mobilidade em transformação

A mobilidade tem moldado nossa sociedade desde os primórdios. Não por acaso, o tema sempre está tão em voga. Afinal, o principal desafio da humanidade é encontrar maneiras mais eficientes e sustentáveis de se locomover.

A diferença agora é que novas soluções de mobilidade têm como objetivo o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade. “A pandemia acabou sendo um catalisador de mudanças na sociedade e colocou a mobilidade no centro dessas discussões”, analisou o diretor-geral da Veloe, André Turquetto, durante live do Mês da Mobilidade, no dia 6 de setembro, nas redes sociais do Estadão.

Mediada pelo jornalista Arthur Caldeira, a live que teve como tema “A sociedade no centro da mobilidade” também teve a participação de Marcelo Tavela, coordenador de Comunicação do Moovit no Brasil, aplicativo com foco em informações sobre transporte público e navegação, além do executivo da Veloe, um dos maiores players de mobilidade no País.

Para Turquetto, a mobilidade ganhou grande importância durante o período de isolamento social devido à pandemia. “O fato de estarmos em casa fez com que parássemos para pensar na nossa mobilidade e até na ‘não mobilidade’”, diz. O home office, a telemedicina e o crescimento do e-commerce são mudanças que geraram ganho de produtividade e qualidade de vida para as pessoas, avalia Turquetto.

“Antes, o benefício para os funcionários era apenas o reembolso do combustível do carro. Hoje, as pessoas procuram outras maneiras”, ressaltou Turquetto.

A Veloe, como unidade de negócios de mobilidade e gestão de frotas, tem criado soluções para reduzir os atritos de deslocamento entre os pontos A e B para colaboradores de empresas parceiras. “Quanto mais soluções criarmos para a locomoção de pessoas e mercadorias, melhor será a mobilidade”, completou o executivo da Veloe.

“Nenhuma indústria está se transformando como a de mobilidade”, analisou Turquetto. Marcelo Tavella, do app Moovit, fez coro ao afirmar que “a mobilidade urbana deve mudar mais nos próximos 15 anos do que mudou no último século”.

Mobilidade como serviço

Entre as transformações pelas quais passam a mobilidade, os especialistas destacaram a mobilidade como serviço, durante a live. Segundo Tavella, horários e rotas fixas, assim como preços fixos a um único modal, vão mudar, pois as demandas das pessoas estão mudando. “Vamos trocar a posse pelo acesso aos modais, colocando a sociedade no centro da mobilidade”, prevê o executivo do Moovit.

O app, de origem israelense, hoje pertence à gigante de tecnologia Intel, e tem como objetivo reunir em uma única plataforma o acesso a diversos modais. “Isso é divisor de águas para o usuário. Fechamos recentemente uma parceria com Salvador para oferecer aos cidadãos e turistas acesso às diversas formas de transporte público, incluindo a rede de ônibus, de metrô e até do futuro BRT, com informações precisas e em tempo real”, comemora.

Entretanto, para facilitar o acesso e para que a interconexão entre os diversos modais seja uma realidade, o Brasil ainda precisa evoluir muito na padronização dos meios de pagamento, apontou Turquetto. “Seria um importante ganho de tempo e produtividade para os usuários”, avaliou o executivo da Veloe.

Embora seja mais conhecida por suas tags, a Veloe, segundo André Turquetto, é uma empresa de mobilidade, meios de pagamento e tecnologia para atender às necessidades de deslocamento de pessoas e empresas.

O uso da tag da Veloe acaba por transformar o veículo em um meio de pagamento. “A tag, na verdade, é apenas o meio. O meio para facilitar o deslocamento, na abertura de cancelas, seja para passagem automática em pedágios ou estacionamentos”, exemplifica.

“Por muito tempo o veículo ainda vai ser o centro nervoso dos deslocamentos no Brasil”, prevê o diretor-geral da Veloe. Para evoluir na questão da mobilidade, de acordo com André Turquetto, o País também precisa resolver questões cruciais, como a conexão 5G e o conceito de cidades inteligentes.