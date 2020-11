Montadora oferece condições especiais na compra de SUVs na Black Friday

A categoria de SUVs é a que mais ganha adeptos no mercado brasileiro. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), a cada quatro veículos novos vendidos no País atualmente, um é utilitário esportivo. A CAOA CHERY está inserida nesse contexto: ela vende no Brasil a família completa do Tiggo, composta por Tiggo 2, Tiggo 5x, Tiggo 7 e Tiggo 8, este com capacidade para sete pessoas.

Com a proximidade da Black Friday, a montadora está reservando condições especiais para o consumidor que planeja comprar um Tiggo. Quem colocar o usado na troca terá seu automóvel avaliado de acordo com a Tabela FIPE, referência no mercado em preços de modelos seminovos. Outra alternativa é pagar 50% do valor do Tiggo zero-quilômetro na entrada e mais 24 parcelas sem juros.

Além das promoções na Black Friday, a montadora tem outros benefícios para o comprador do Tiggo. Um deles é o programa de recompra garantida, chamado de 100% CAOA CHERY. Nele, o cliente usa o seminovo da marca – com 80% do valor da Tabela Fipe – para quitar o residual do financiamento e pagar a entrada de outro Tiggo novo. O plano de recompra inclui financiamento com entrada a partir de 30% e mais 35 prestações. O seguro total fica por conta da CAOA CHERY.

Quando o assunto é pós-venda, os planos de manutenção com preço fixo do Tiggo cabem no bolso do cliente. Outro aspecto importante é a garantia de cinco anos de toda a gama do SUV e a certeza de que o dono do carro jamais ficará na mão por falta de peças em um eventual reparo. A CAOA CHERY mantém um centro de distribuição capaz de armazenar mais de um milhão de componentes.

O Tiggo é equipado com muitos itens tecnológicos, tem ótimo espaço interno e conjunto mecânico confiável. O design também chama atenção, porque as versões possuem personalidade própria. Embora sejam da mesma família, cada um apresenta identidade visual diferente. Com isso, os quatro modelos são capazes de atender um público maior de acordo com as preferências e necessidades dos consumidores.

Crescimento no Brasil

A Chery deu uma guinada no Brasil no fim de 2017, quando o anúncio da parceria com a CAOA resultou na criação da CAOA CHERY, que passou a investir no desenvolvimento de utilitários esportivos. Para isso, ela ampliou e melhorou a infraestrutura de suas fábricas em Jacareí (SP) e Anápolis (GO).

Hoje, ela está em crescimento no setor automotivo e a qualidade de seus SUVs tem sido preponderante para acabar de vez com a cisma do brasileiro em relação a automóveis de origem chinesa. Uma demonstração disso é que o Tiggo já aparece no ranking dos SUVs mais vendidos do mercado nacional.

O Tiggo 2 é uma opção para quem busca um SUV mais compacto. Já o Tiggo 5x e o Tiggo 7 são versões intermediárias, que proporcionam mais espaço aos ocupantes. Por fim, o Tiggo 8, de sete lugares, acomoda toda a família com muito conforto.

As opções de tamanhos e preços são vantagens que permitem ao consumidor sempre guardar na garagem um Tiggo zero-quilômetro, que está ganhando terreno no competitivo mercado brasileiro de SUVs.

Saiba mais sobre as oportunidades da Black Friday