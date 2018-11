Montadoras anunciam descontos de até R$ 15 mil na Black Friday

Quatro montadoras anunciaram descontos oficiais de Black Friday durante o mês de novembro. Ford, Peugeot, Renault e Volkswagen confirmaram descontos de até R$ 15 mil e condições especiais de pagamento em modelos nacionais e importados.

Durante todo o mês de novembro – ou até acabarem os estoques em oferta –, a Ford promete negociar alguns dos seus principais modelos a preços promocionais. O maior desconto fica por conta do Focus Fastback 2.0, oferecido a R$ 74.990 – R$ 10 mil mais barato do que o preço regular. Outros modelos inclusos na promoção são o Focus SE 1.6, que sairá por R$ 67.790, com desconto de R$ 9 mil, e o New Fiesta Hatch SE 1.6, vendido por R$48.990 após o desconto de R$ 7 mil

Além dos preços promocionais, a montadora está oferecendo a linha Ka 2019 e o EcoSport SE financiados com taxa zero em 36 meses, e os modelos Fusion Titanium 2.0 AWD e Ranger Limited 3.2 4x4 Automática com bônus de R$ 12 mil.

A Peugeot oferece o maior desconto no 2008 Allure 1.6 Automático. O modelo sai por R$ 78.490,00 com taxa zero, com 60% de entrada e o restante do valor em 30 vezes durante a promoção – um desconto de R$ 4 mil.

As ofertas da montadora são válidas em concessionárias de todo o País e não têm limite de estoque. No entanto, a compra deve ser fechada entre os dias 16 e 23 de novembro.

A Renault anunciou descontos de até R$ 7 mil em chassis específicos selecionados do Sandero e Logan. A montadora também oferece bônus de até R$ 10 mil no Kangoo. As ofertas promocionais têm duração do dia 23, à meia-noite, até as 23h59 do dia 28 – ou até enquanto durarem os estoques.

A promoção é válida apenas para uma determinada quantidade de chassis, em concessionárias específicas. A Renault criou um selo de Black Friday para assinalar os veículos em preços promocionais, que podem ser consultados no site de ofertas da montadora

Já a Volkswagen oferece como principais ofertas o Golf Variant Highline 1.4 TSI automático, com descontos de até R$ 15 mil, e o Golf Highline 1.4 TSI automático, com descontos de até R$ 14.350. A promoção da marca alemã vai até o dia 31 de novembro.

Além dos modelos citados, a Volkswagen colocou toda a linha da marca, incluindo nacionais e importados, em condição especial de financiamento, com a primeira parcela para depois do carnaval de 2019. As ofertas são válidas para todas as concessionárias do Brasil.