Montadoras dos EUA podem sumir, alerta Paul Krugman O ganhador do Prêmio Nobel de Economia deste ano, Paul Krugman, afirmou hoje que a indústria automobilística dos Estados Unidos provavelmente vai desaparecer. "Ela não é mais sustentável pela economia atual", afirmou o professor da Universidade de Princeton e colunista do jornal New York Times a jornalistas em Estocolmo, na Suécia. Ele afirmou que os planos dos congressistas dos EUA para ajudar as três grandes montadoras norte-americanas - General Motors, Chrysler e Ford - são uma solução de curto prazo, resultado de uma "falta de disposição para aceitar o fracasso de uma grande indústria em meio à uma crise econômica". A Casa Branca e o Congresso do país estão negociando um acordo para fornecer cerca de US$ 15 bilhões em empréstimos às companhias e evitar um colapso da indústria. Krugman venceu o Prêmio Nobel de Economia deste ano por seu trabalho sobre padrões de comércio internacional. Algumas de suas pesquisas sobre geografia econômica buscam explicar porque recursos de produção estão concentrados em certas regiões.