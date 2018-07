Montadoras e petrolíferas impulsionam bolsas européias As bolsas de valores européias fecharam em alta nesta terça-feira, com ações de montadoras avançando pela expectativa de um pacote de resgate norte-americano para o setor. Papéis do setor de energia também avançaram. O índice FTSEurofirst 300, das principais ações européias, terminou o dia em alta de 1,4 por cento, a 860 pontos. BMW, Daimler, Fiat e Volkswagen fecharam em alta entre 0,7 por cento e 5,6 por cento, impulsionadas pela expectativa de que o plano dos Estados Unidos pode ser anunciado em breve. Ações do setor de energia também tiveram valorização, com destaque para BP, Royal Dutch Shell, BG Group e Tullow Oil. Apesar da recuperação dos mercados europeus nesta semana, investidores continuam nervosos com dados ruins sobre a economia. "O mercado só conseguiu respirar um pouco e pensar: como essa notícia ruim que está chegando já foi descontada?", disse Andrew Bell, chefe de pesquisa do Rensburg Sheppards. "Vai levar um tempo, provavelmente meses e não semanas, antes que o pior das notícias sobre a recessão chegue. Mas pelo menos os investidores estão mostrando alguns sinais de que estão preparados para colocar na balança os fatos positivos, como o preço mais baixo do petróleo e as políticas de estímulos." Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 2,06 por cento, a 4.388 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,34 por cento, para 4.779 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,55 por cento, a 3.297 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 1,26 por cento, a 15.219 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,29 por cento, aos 9.063 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,85 por cento, a 6.227 pontos