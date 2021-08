Montadoras investem em novos negócios de mobilidade

A mobilidade urbana está passando por uma profunda transformação nos últimos anos. A forma como nos locomovemos e nos relacionamos com os meios de transporte ainda está se modificando, com a busca de modais mais sustentáveis e formas mais inteligentes de irmos de um ponto a outro. No meio dessa mudança está a indústria automotiva, que, até então, fazia sua parte fabricando e comercializando veículos para os consumidores. Mas isso não é mais suficiente.

“Por vários fatores, a indústria automotiva está em crise”, analisa Roberto Marx, 63 anos, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Integrante do Gerpisa, grupo permanente de acadêmicos que estudam e pesquisam a indústria automotiva com sede em Paris (França), Marx afirma que, seja pela concorrência de outros modais ou pela falta de interesse em possuir um automóvel próprio, as montadoras e fabricantes estão procurando diversificar seus negócios.

Um exemplo disso é o investimento de diversas empresas do setor automotivo em serviços de mobilidade e não apenas na produção e comercialização de veículos. Seguindo essa tendência mundial, a CAOA criou no início de 2020 a locação de veículos para pessoas jurídicas, por meio da terceirização de frotas. Batizado de CAOA Fleet, o serviço oferece às empresas, além de veículos zero quilômetro, toda a gestão e a manutenção feitas pelo próprio fabricante.

Sucesso entre empresas, com mais de mil veículos locados no ano passado, a terceirização permite que os empresários foquem no seu negócio. Também transforma os ativos investidos na frota em capital de giro para futuros investimentos em um momento de retomada da economia.

Carro por assinatura

Com o sucesso da locação de veículos de longo prazo para empresas, a CAOA passou a oferecer, no início de 2021, também o serviço para pessoas físicas. Chamado de CAOA Sempre, o carro por assinatura leva conveniência, tranquilidade, veículos com qualidade e extremamente seguros, e a excelência do atendimento CAOA premiado nas áreas de Vendas e Pós-Venda, agora também no segmento de locação.

Pensando na mobilidade do cliente e principalmente na sua conveniência, lançamos a CAOA Locadora, um projeto autossustentável que visa oferecer ao cliente, de forma transparente, as melhores opções de locação do mercado
Jack Nunes, diretor-executivo da Caoa

Para o diretor-executivo da CAOA, Jack Nunes, o mais importante é que atualmente o consumidor possa escolher como será a sua experiência com os veículos, seja ela de posse ou de uso, por meio da compra ou locação, respectivamente. “Pensando na mobilidade do cliente e principalmente na sua conveniência, lançamos a CAOA Locadora, um projeto autossustentável que visa oferecer ao cliente, de forma transparente, as melhores opções de locação do mercado com vantagens que só nós podemos oferecer, como a grande quantidade de concessionárias espalhadas pelo Brasil, a locação de veículos para pessoa física e jurídica e um serviço exclusivo para clientes CAOA que deixam o seu veículo em nossas oficinas com taxas similares às de um transporte compartilhado, o CAOA Rent-a-Car.”

No CAOA Sempre, o cliente tem, por um valor fixo mensal, à sua disposição um carro zero quilômetro para uso exclusivo, por um período de um ano ou dois, inclusive com a renovação constante do plano. Além de poder planejar sua vida financeira, o cliente ainda tem como vantagens adicionais o fato de que a documentação, a manutenção, o IPVA e a proteção ficam à cargo da montadora.

A oferta de um pacote tão completo tem atraído consumidores, que vislumbram a possibilidade de ter um carro novo todos os anos na garagem, sem imobilizar seu capital integralmente ou arcar com um eventual financiamento de longo prazo na compra de um carro novo.

Com planos de 12 e 24 meses para pessoa física, o pacote pode ser contratado inteiramente online pelo site da CAOA Locadora, o caoalocadora.com.br. O cliente só precisa mesmo abastecer, usufruir de seu carro zero e de um dos atendimentos de pós-venda mais premiados do mercado.

Alta procura

A expansão do serviço de carro por assinatura, como o Caoa Sempre, vai ao encontro das tendências do mercado automotivo e das buscas das pessoas por novas maneiras de se locomover. Acostumadas a pagar para ouvir música, em vez de comprar o CD, ou assinar canais de streaming, no lugar de adquirir o DVD, muitos consumidores procuram a facilidade de pagar pelo uso do carro em vez de o possuir. Trata-se do conceito de mobility as a service (MaaS).

Essa tendência também aparece nas buscas pela internet. A Similarweb, plataforma de inteligência de mercado global, identificou um aumento de 56% no acesso a plataformas de aluguel de carro no Brasil. As visitas a esses sites saltaram de 7,7 milhões, em abril e maio de 2020, para 12 milhões, no mesmo período deste ano.

Neste segmento de aluguel, “carro por assinatura” foi o termo mais procurado neste ano - entre janeiro e maio - nas ferramentas de busca via desktop. Ainda de acordo com a Similarweb, foram mais de 91 mil buscas pelo termo no período.

Além do aumento dos acessos a sites de aluguel, é perceptível que os consumidores estão interessados em outras modalidades, como carros por assinatura e locações de longo prazo
Rafael Consoni, Sales manager – Finance, da Similarweb

“Além do aumento dos acessos a sites de aluguel, é perceptível que os consumidores estão interessados em outras modalidades, como carros por assinatura e locações de longo prazo, no caso do aluguel anual. Algumas pesquisas já apontam que o carro começa a ser percebido como um serviço, e não mais como um bem material. Ou seja, são diversos fatores que podem justificar essa mudança gradual de comportamento e, por consequência, uma adequação do mercado a esses clientes”, analisa Rafael Consoni, sales manager – finance, da Similarweb.

Para não ficar a pé

Com o objetivo de fidelizar seus clientes e oferecer mais comodidade, a empresa expandiu os serviços da Caoa Locadora, com a criação do Caoa Rent-a-Car. Trata-se de um aluguel de carros exclusivo para clientes da marca que estiverem utilizando os serviços de pós-venda. Com isso, os clientes Caoa contam com a praticidade e a comodidade de alugar um veículo e não ficar a pé enquanto seu próprio veículo estiver em manutenção nas concessionárias da rede.

Exclusivo para clientes que deixam seu veículo nas oficinas Caoa, a modalidade Rent-a-Car oferece veículos Caoa Chery com diárias competitivas e quilometragem livre, ou ainda a possibilidade de fazer um contrato mensal de até 3 mil quilômetros.