Moreira Franco diz que Brasil terá problemas de fornecimento de energia, caso volte a crescer

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quarta-feira, 5, que o Brasil terá problema no fornecimento de energia elétrica, caso volte a apresentar um crescimento robusto da economia. "Porque não estamos produzindo a energia necessária para sustentar o crescimento de 2,5% por alguns anos", disse, durante evento em São Paulo, no qual lembrou a estimativa de crescimento de 3% do PIB.

Ele também destacou o fato de que o País deixou de investir em novas hidrelétricas com reservatórios e de que há uma crescente dependência do clima e das térmicas, mais caras e poluentes, para dar garantia ao suprimento.

"O desafio é gigantesco. O setor está estruturado dentro de uma realidade que não existe mais", afirmou, defendendo uma mudança da estrutura do setor, classificada por ele atualmente como sendo "soviética", tendo em vista a organização inicialmente feita em cima de estatais, sem competição e que permite que as ineficiências sejam resolvidas sem a participação da sociedade.