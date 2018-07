Morre, aos 87 anos, o publicitário Ivan Pinto

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 87 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em Sâo Paulo, o publicitário Ivan Pinto, nascido no Rio de Janeiro em dezembro de 1930. Com mais de 60 anos de atuação no mercado nacional, ele fez parte do início da profissionalização da propaganda brasileira, nos anos 1950 e 1960, e também atuou na área acadêmica e em várias entidades de classe do setor.

Com experiência do lado da agência e do cliente, Pinto esteve à frente do departamento de marketing da gigante Gessy Lever (hoje parte da gigante anglo-holandesa Unilever), onde atuou tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No mercado de agências, trabalhou, a partir de 1954, em companhias como Grant Advertising, Lintas (posteriormente SS&B Lintas) e J. Walter Thompson.

A partir dos anos 1980, em paralelo ao trabalho criativo, ele se dedicou também à área acadêmica, tendo sido presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) por um curto período, entre 1980 e 1981. No entanto, o publicitário manteve laços com a instituição até recentemente, como diretor de assuntos internacionais.

No campo das entidades de classe, ele foi presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), nos anos 1990, além de ter liderado também a Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap) e a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro). Ele também foi comentarista sobre o setor de publicidade na Rádio Eldorado, que pertence ao Grupo Estado.

O velório de Ivan Pinto será realizado neste sábado (14), das 9h às 14h, na Funeral Home (Rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo). Posteriormente, haverá uma cerimônia no Crematório da Vila Alpina.