Morre Tatsuro Toyoda, ex-presidente da Toyota, aos 88 anos

Associated Press

Tatsuro Toyoda, o ex-presidente da Toyota Motor Corp., que liderou a empresa para se tornar uma das maiores montadoras do mundo, morreu de pneumonia neste sábado, 06, segundo comunicado da companhia. Ele tinha 88 anos.

Toyoda deixou a presidência do grupo em 1995, enquanto continuava a atuar em outras funções, como o conselheiro.

Ele foi crucial na criação da joint venture com a rival General Motors em Fremont, Califórnia, nos Estados Unidos, denominada NUMMI (sigla em inglês, New United Motor Manufacturing, Inc), utilizando uma antiga fábrica da GM que foi reaberta em 1984 após a celebração da parceria.

Seu pai Kiichiro Toyoda, foi quem fundou a empresa.

Uma cerimônia fúnebre foi realizada com a família, mas uma despedida maior está sendo planejada, de acordo com a montadora. /AP