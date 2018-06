Motoristas de vans escolares aderem à paralisação em São Paulo

SÃO PAULO - Motoristas de vans escolares de São Paulo aderiram à paralisação nesta sexta-feira, 25, em apoio às manifestações dos caminhoneiros.

Vários motoristas saíram em carreatas em diversos pontos da cidade de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a maior concentração está nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

+++ Mesmo após acordo com governo, greve dos caminhoneiros chega ao 5º dia; acompanhe

Na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte do Morumbi, sentido Rodovia Castelo Branco, os motoristas de vans escolares ocupam todas as pistas e o tráfego está bloqueado no local.

Manifestação de Vans Escolares passando pela Inocêncio Seráfico e fechando a principal avenida de Carapicuíba pic.twitter.com/XOaC9r4l4v — Eduardo Amaral (@flandatico) 25 de maio de 2018

Outros dois grupos estão na Marginal do Tietê, um no sentido da Rodovia Castelo Branco, altura da Ponte Tatuapé e o outro, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, altura da Ponte Freguesia do Ó.

Segundo a CET, um outro grupo está parado na Ponte do Socorro, zona sul de São Paulo