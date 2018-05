Motoristas ficam 5 horas na fila para abastecer em posto na região central de SP

No 6º dia de greve dos caminhoneiros, motoristas paulistanos se aglomeravam em um posto de gasolina na região central de São Paulo, na esquina das ruas Bela Cintra e Fernando de Albuquerque, à espera de combustível. Parte dos consumidores ficou até 5 horas na fila para abastecer neste sábado, 26.

Foi o caso da comerciante Francisca Marques, de 53 anos, que aguardava desesperada desde as 14 horas para ser atendida. Às 19h12, conseguiu encher o tanque. Francisca estava havia dois dias à procura de gasolina. “Eu não aguento mais esperar, estou desesperada. Só quero ir para minha casa”, disse. As filas de carros dobravam a esquina. Ao Estado, o gerente do posto Antônio Alexandre, de 44 anos, afirmou que a gasolina chegou às 13 horas.

Ao todo, são três bombas funcionando neste momento: uma com prioridade para ambulâncias e viaturas, outra para carros e a terceira para motos. O combustível chegou escoltado pela Polícia Militar, conforme apurou Estado. No sábado de manhã, o posto da bandeira Shell estava com as bombas vazias.

Entenda. Os protestos dos caminhoneiros continuam pelo 6º dia seguido de manifestações. Quando anunciou, na noite de quinta-feira, um acordo com lideranças dos caminhoneiros, em greve desde segunda-feira, o governo imaginava ter conseguido desmobilizar o movimento. A previsão era de que na sexta-feira as estradas seriam desbloqueadas e o abastecimento começaria a se regularizar no País, mas não foi o que se viu.

Com uma liderança muito difusa, o que se ouvia dos caminhoneiros parados nas estradas era que o acordo fechado com o governo não servia. Como uma possível medida para o impasse, o presidente Michel Temer acionou as forças de segurança nacionais para desbloquear rodovias.

