Moving vai agregar imóveis que vão a leilão

A Moving, empresa de imóveis que tem o Grupo Estado como sócio, vai lançar um novo projeto nesta terça-feira, durante o Summit Imobiliário, em São Paulo. Trata-se de um site voltado somente a imóveis que estão sendo ofertados em leilão. O Moving Leilões pretende se tornar um agregador das ofertas do setor, com o objetivo de facilitar a vida do consumidor interessado em imóveis retomados: a ideia é garantir que os usuários vejam o máximo de ofertas, tendo a possibilidade refinar a busca por região e por número de quartos, por exemplo.

Segundo Marcelo Bellotti, CEO da Moving, o projeto chamou rapidamente a atenção de bancos e empresas de leilões, pois não existe ainda uma ferramenta especializada em agregar os anúncios deste segmento. A Moving Leilões, que deverá entrar no ar após o evento de lançamento, terá a função de facilitar a vida do cliente. Agora, as pessoas poderão visualizar todas as ofertas disponíveis, em vez de precisar entrar nos sites de cada anunciante para buscar um imóvel.

Para Bellotti, isso deverá aumentar a taxa de conversão de visualizações em vendas para todo o mercado, uma vez que a chance de a pessoa encontrar o que procura vai crescer de forma considerável.

O site já inicia suas operações com atuação nacional. Neste momento, os sócios estão fechando contratos com diferentes parceiros para oferecer um grande número de anúncios. Atualmente, os bancos brasileiros têm cerca de 100 mil imóveis prontos para ir a leilão em todo o País. Esse tipo de venda geralmente embute um desconto em relação ao valor de avaliação do bem.

O Moving Leilões tem uma composição societária um pouco diferente da Moving Imóveis, pois agrega parceiros como o empresário Milton Mitidieri, investidor no mercado de leilões, e a agência de publicidade Innova – All Around the Brand. O Moving Imóveis foi criado em 2012 e passou a ter o Grupo Estado como sócio em 2015. Em 2017, a Engebanc, empresa de avaliação de imóveis e gerenciamento de obras, fez um aporte na empresa.

Informações

O Moving Leilões trará um resumo das características de cada imóvel – como tamanho, localização e se ele está ou não ocupado. Ao escolher saber mais de uma das ofertas, o consumidor será automaticamente direcionado para a empresa responsável pelo leilão do imóvel em questão. Nesse outro ambiente, poderá saber mais detalhes sobre as condições de pagamento do imóvel e sobre o tempo que ainda tem para fazer um lance.

A plataforma online também vai trazer conteúdo informativo sobre as regras dos leilões de imóveis. “Com uma plataforma do Grupo Estado para agregar as ofertas, o setor vai correr menos risco de o cliente não encontrar o que procura e buscar um imóvel no mercado”, diz Fábio Gusmão, superintendente de patrimônio do Santander Brasil, que firmou parceria para o evento de lançamento do Moving Leilões. “Acho que vai ser também uma boa ferramenta para o usuário final, que hoje fica um pouco receoso com o mercado de leilões.”

Para Fernando Cerello, leiloeiro da Mega Leilões, que também participará do evento de lançamento, o site terá a função de mostrar os riscos e vantagens do setor, mostrando que o leilão pode ser uma opção também para quem está buscando um imóvel para morar. Para Moacir de Santi, da Sodré Santoro, a Moving Leilões deve se tornar uma “agenda completa”, que permitirá uma busca muito mais rápida e centralizada das ofertas disponíveis. “Vai ser algo parecido com o que já acontece hoje em segmentos como o de turismo, que já tem sites que facilitam a busca em vários fornecedores.”