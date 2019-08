MP da Liberdade Econômica pode ser votada hoje na Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na noite desta segunda-feira, 12, que vai se esforçar para chegar, até a tarde desta terça-feira, 13, a um texto consensual da Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica.

LEIA TAMBÉM > O que é a MP da Liberdade Econômica e qual sua importância

A MP é vista pelo governo como uma das principais ações para destravar a atividade econômica, uma vez que reduz a burocracia estatal e amplia a segurança jurídica aos negócios. Há a expectativa entre membros da equipe econômica que o texto seja votado ainda nesta terça no plenário.

Mas Maia expressou reservas com a MP, que, na visão dele, dificulta consensos. Ele criticou, por exemplo, a inclusão de itens sobre legislação trabalhista e tabela do frete no texto.

“O problema das MPs no Brasil é que muitas vezes se tenta transformar a MP em um monstro”, disse o presidente da Câmara em jantar do Centro de Liderança Pública (CLP) ao qual o Broadcast teve acesso. Maia ponderou que, caso se consiga manter a MP, será necessário “limitar a proposta àquilo que está no escopo da medida”.

Ao encerrar a extensa programação que teve em São Paulo, Maia fez comentários referentes à agenda do governo para a economia. Ele disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que o desejo dele é debater uma forma de construir um texto parecido da reforma tributária na Câmara e no Senado.