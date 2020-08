MP de isenção à conta de luz e socorro a elétricas sai da pauta da Câmara e pode perder a validade

A Câmara dos Deputados não irá votar nesta terça-feira, 4, a Medida Provisória 950, que instituiu a isenção temporária na conta de luz de famílias de baixa renda em razão da pandemia, além de abrir caminho para a operação de socorro as distribuidoras, conhecida como Conta-Covid. A MP vence nesta quarta-feira, 5. Para não perder a validade, teria de ser analisada no mesmo dia pela Câmara e Senado, o que é considerado muito difícil de ocorrer.

Leia Também Conta de luz muito alta: saiba como pedir revisão e parcelar o valor

Integrantes dos ministérios da Economia e de Minas e Energia já apostam na caducidade da medida, já que o relatório do deputado Léo Moraes (RO), líder do Podemos, não foi bem recebido pelo governo. Técnicos entendem que o parecer trouxe custos excessivos ao setor, além de ter atropelado competências da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A avaliação é de que não haverá prejuízos para os empréstimos ao setor caso o texto prescreva, já que o assunto já está regulamentado por decreto e resolução da Aneel. Na operação, 16 bancos vão participar do pool que vai financiar as distribuidoras, totalizando R$ 15,292 bilhões.

O outro ponto da MP, o período de isenção na conta de luz, já se encerrou no fim de junho. O relatório inicial de Moraes previa a extensão por mais dois meses - julho e agosto - deste desconto; a vedação do corte no fornecimento de energia por inadimplência até o fim do ano para uma série de casos; e a suspensão da aplicação de aumentos tarifários decorrentes de reajustes e revisões, também até 31 de dezembro.

Numa busca por apoio, o deputado chegou a apresentar nesta terça-feira uma nova versão do relatório, que reduziu o alcance desses benefícios. Por exemplo, a isenção na tarifa para famílias de baixa renda iria até julho, e não mais agosto. No entanto, o plenário da Câmara aprovou um requerimento para retirar de pauta a MP 946, sobre os saques do FGTS - movimento que trava até amanhã a votação de qualquer outra medida provisória.