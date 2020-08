MP sobre saques do FGTS é derrubada, e Câmara deve apresentar projeto ampliando saques

BRASÍLIA - O governo conseguiu costurar um acordo para que a Medida Provisória 946, sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fosse retirada da pauta desta terça-feira da Câmara e, com isso, perdesse sua validade, já que o prazo expirava nesta quarta-feira, 5. Foram 294 votos a favor da retirada de pauta e 148 contra. A estratégia do governo foi antecipada pelo Estadão/Broadcast na segunda-feira, 3.

Os senadores fizeram mudanças no texto, que levaram ao governo se colocar contra a aprovação do texto. Foi incluída a permissão para o saque de todo o FGTS pelos trabalhadores demitidos durante a pandemia, inclusive para os que pedirem demissão – o que não é permitido em tempos normais.

Para os trabalhadores que nasceram de janeiro a junho, os R$ 1.045 já foram depositados nas contas virtuais criadas pela Caixa. Para garantir o pagamento do benefício para os trabalhadores que nasceram entre julho de dezembro (cujo depósito seria feito entre o dia 10 de agosto e 21 de setembro), o Congresso deve aprovar um outro texto.

Cálculos do Ministério da Economia, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, apontam para um potencial de saques de R$ 98,5 bilhões de recursos do FGTS caso as mudanças incluídas no Senado fosse aprovadas. Segundo as contas do ministério, a permissão para que trabalhadores que pediram demissão sacar todo o seu FGTS poderia retirar R$ 29 bilhões do fundo em um curto prazo. Outros R$ 24 bilhões saíram dos cofres com relação às contas que já têm registro de pedido de demissão desde o início da pandemia.

A derrubada da MP teve amplo apoio dos partidos do Centrão, mas também de legendas como DEM, MDB e PSDB. A oposição foi contra a derrubada da medida.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que há um acordo para que seja apresentado um projeto de lei. “Conversei com Vitor Hugo e temos dois caminhos, primeiro um decreto legislativo regulamentando os efeitos da MP até o dia de hoje, garantindo o saque daqueles que tem benefício e direito e depois a possibilidade de um projeto de lei, naquilo que tem acordo para que possamos votar o mais breve possível”, disse. Posteriormente, ele afirmou que a via do projeto de lei seria o que garantiria mais segurança jurídica.

“Votamos a urgência amanhã e vota o projeto na próxima quarta-feira, 12, organizando os efeitos da medida provisória”, disse Maia.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), comemorou a derrubada. “Vamos ter chance de debater a garantia do saque para todos os que precisarem em um projeto de lei a parte”, disse.

“As mudanças ocorridas no Senado acabaram tendo impacto muito significativo e entendemos que a melhor saída é a retirada de pauta”, afirmou o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP). “Se aprovarmos da forma que está vamos gerar mais desemprego”, disse o deputado Luis Miranda (DEM-DF), ao orientar pelo partido a retirada da MP da pauta.

O líder do PDT, Wolney Queiroz (PE), se disse “perplexo” com a postura do governo. “É a mesma coisa para colocar um time pra jogar sozinho e ele leva cinco gols contra”, disse. Ao passar pelo Senado, o texto foi relatado pelo líder do governo Fernando Bezerra (MDB-PE) e foi aprovada por unanimidade.