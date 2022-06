Manifestantes do MTST protestam contra fome em shopping de luxo de SP

Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) protestaram nesta quarta-feira, 8, contra a fome e o aumento do custo de vida no Brasil dentro do shopping Iguatemi, em São Paulo, um dos mais luxuosos da cidade.

A manifestação ocorre no mesmo dia da divulgação de um levantamento que mostra que 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no País, 14 milhões a mais do que no ano passado. O dado é do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Os manifestantes levavam bandeiras do Brasil com a palavra “fome”, além de diversos cartazes com dizeres como: “Hoje somos escravos do custo de vida”, “Gás de cozinha a preço de ouro”, “Oferta: carcaça de frango, R$10,15/kg” e “33 milhões de brasileiros com fome”.

A concentração do protesto foi na praça de alimentação do shopping Iguatemi, com o objetivo de denunciar a fome “que se alastra pelo Brasil”, disse o movimento na sua página oficial do Twitter. Em coro, as pessoas diziam: “Não é mole não, Brasil com fome e aqui ostentação”. Segundo o MTST, o local da ocupação foi escolhido por ser um símbolo da desigualdade na capital paulista.

Durante o protesto, Ediane Maria, coordenadora do MTST, disse, em discurso, que este dia é um marco para o País em que 14 milhões de pessoas entraram para o mapa da fome. “Hoje, 33,1 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão passando fome, com insegurança alimentar. (...) A gente está falando de uma população que trabalha e que não pode consumir”, esbravejou Ediane.