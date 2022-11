Mudança legal força amadurecimento do setor de energia solar

Jiane Carvalho

O País atingiu uma marca histórica no dia 20 de outubro ao ultrapassar os 14 GW de potência instalada em energia solar. Quantia, inclusive, maior do que a produzida pela usina de Itaipu. Entra nessa conta tudo o que é gerado em residências, nos comércios, nas indústrias, pelos produtores rurais e nos prédios públicos no Brasil, a chamada geração distribuída (GD).

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), R$ 76,7 bilhões em investimentos privados foram aportados durante o processo – houve um crescimento de 81% entre outubro de 2021 e 2022. A geração própria de energia solar nacional atende atualmente 1,7 milhão de unidades consumidoras, espalhadas por mais de 5,5 mil municípios.

Além dos recursos financeiros, o estímulo tarifário vigente também teve um peso importante no desenvolvimento do setor. Regra que vai mudar a partir de janeiro, por causa da aprovação da Lei 14.300 que já está em vigor. O texto determina uma fase de transição para o fim do benefício tarifário. Projetos aprovados a partir de 7 de janeiro de 2023 terão o acréscimo de 15% ao ano da tarifa Fio B – que remunera as distribuidoras.

O início da retirada do estímulo para as tarifas deverá ter um impacto pequeno na perspectiva de manutenção do crescimento da energia solar na matriz energética nacional, segundo executivos do setor. Apesar disso, está ocorrendo uma corrida na aprovação de novos projetos por causa das mudanças que vão começar em 2023.

O peso da energia solar cresceu 52,2% de janeiro ao início de outubro deste ano, saltando de 13,8 GW para 21,1 GW, somando usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados. Segundo a Absolar, a fonte já trouxe cerca de R$ 108,6 bilhões em novos investimentos (residências e parques solares), além de gerar mais de 630 mil empregos desde 2012.

Para sustentar este crescimento, se consolidou um ecossistema de empresas – comercializadoras, integradores, fornecedores de equipamentos – que deve entrar em novo ritmo daqui em diante, ainda de alta, mas não tão expressivo.

Para Guilherme Susteras, coordenador da Absolar, é preciso considerar o conjunto de elementos que determinam o ritmo de crescimento dos investimentos em energia fotovoltaica. “Tem câmbio, taxas de juros mais altas que afetam a economia como um todo. Tem a própria questão da regulamentação da Aneel e capacidade de as distribuidoras fazerem vistorias e autorizarem as conexões”, explica, acrescentando que a lei é um fator positivo por criar segurança e previsibilidade, embora reduza o retorno dos investimentos em parques solares. “Vai seguir atrativo, mas com um ritmo compatível com o da economia e em uma base já maior.”

Só o crescimento dos chamados integradores, que vendem e instalam painéis solares em residências e pequenos negócios, passou de 1.700, em 2016, para 25 mil neste ano, segundo a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD). Das conexões, 78% são residenciais, feitas por integradores, seguido por comércio e serviços (11,4%), rurais (7,9%) e indústrias (1,7%). “Cresceu muito e o que vejo agora é uma nova fase, de amadurecimento, e talvez com alguma consolidação com a união de algumas empresas buscando maior eficiência, o que é normal”, comenta Guilherme Chrispim, presidente ABGD, citando como exemplo Palmas, no Tocantins, que tem 306 mil habitantes e 350 integradores.

Daniela Alcaro, sócia da Stima Energia, que atua como comercializadora no mercado livre e, por meio da Emana Energia, em geração com dois parques solares no Piauí, tem visão semelhante. As plantas geradoras têm, juntas, capacidade total de 4 MW. “A nova regra resolve em parte problemas criados no passado por um modelo arcaico e não desestimula o avanço da geração distribuída, uma forma mais democrática e eficiente porque não exige investimentos em linhas de transmissão e tem menos impacto ambiental”, comenta a executiva ao se referir a mini e micro geração.

Daniela chama a atenção para o cálculo da TIR – taxa interna de retorno dos projetos – que vai ser afetada pela lei 14.300. “Como ofereço ao consumidor na venda da energia dos parques solares um desconto em relação ao que ele paga para a distribuidora, sem o benefício da Tarifa Fio B, escalonado a partir de 6 de janeiro de 2023, a expectativa de retorno do projeto vai ser reduzida também. A TIR menor não vai inviabilizar os projetos ao meu ver, mas torná-los sim um pouco menos atrativo”, afirma Daniela. Segundo ela, os dois parques no Piauí já foram construídos levando em conta as mudanças da lei 14.300.

Mesmo a abertura do mercado livre para a baixa tensão, que pode ocorrer para os produtores residenciais a partir de 2026, eleva a concorrência com a GD, mas não afeta o ecossistema de empresas que atuam no ambiente de energia fotovoltaico, segundo entende a sócia da Sitma. “O consumidor terá que fazer conta para ver se é mais vantajoso escolher comprar energia no mercado livre ou produzir a própria energia, instalando painéis fotovoltaicos na residência ou no comércio. De qualquer forma, parte da energia vendida no mercado livre será gerada em fazendas solares que seguirão ganhando espaço e atraindo investimentos e empresas”, afirma Daniela.