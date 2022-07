Muito além das tags

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Com suas tags e soluções de gestão de frota, a Veloe já figura como um importante player do segmento de mobilidade no Pais.

Para fortalecer sua marca, a empresa também tem investido em ações para reforçar sua presença no ecossistema de mobilidade.

“Acreditamos que iniciativas diferentes podem ser positivas para gerar awareness e aproximação com a sociedade, trabalhando com as características que acreditamos ser importantes para a definição de mobilidade: fluida e descomplicada”, explica a superintendente de Marketing e Analytics da Veloe, Vanessa Rissi.

Entre as ações realizadas neste ano, Rissi destaca a criação de webséries e podcasts para levar conteúdo relevante aos clientes e ao publico em geral. A websérie “Descomplicando o Metaverso” busca desmistificar o tema que tem sido tão falado nos últimos tempos, enquanto duas séries de podcast, "Icônicos" e "Facilidade Digital", falam sobre invenções que transformaram a vida das pessoas e outro sobre tendências da tecnologia para o futuro.

"Podcasts são um modelo de consumo de informação que vem crescendo exponencialmente é comumente consumido durante os deslocamentos, seja de transporte público, seja de carro. E um formato que combina com nosso compromisso de melhorar mobilidade e o trajeto das pessoas nas cidades, de torna-la mais interessante e dinâmica", acredita a executiva. Ao todo serão 12 episódios, seis de cada conteúdo, que estão no ar nas principais plataformas de podcast.

Outra aposta da Veloe para tornar a mobilidade urbana mais alegre, e também fortalecer sua marca, são os grafites ‒ um tipo de arte que tem tudo a ver com as cidades.

“Acreditamos no poder da arte urbana e na importância desse tipo de intervenção artística, como forma de retratar um cenário, uma iniciativa, e como forma de incentivo a cultura”, diz Rissi.

Recentemente, a empresa inaugurou uma empena na Rua Rocha, na Bela Vista, bairro da capital paulista. A obra, criada pela artista Mari Mats, traz referencias ao universo da Veloe em suas cores e elementos.

Até o escritório da própria empresa, em Alphaville, que foi totalmente repaginado para o retorno dos colaboradores, ganhou dois novos grafites do artista Pardal.

Outra iniciativa interessante e o apoio ao ‘Graffiti School’, projeto de intervenção artística criado pelo artista Pack Toledo, que, além de levar a arte urbana para as escolas públicas de São Paulo, organiza oficinas educativas de arte com os alunos. Nos dois projetos, a Veloe contou com o trabalho da Dionísio. Ag, agência full service especializada em arte.

“A transformação da mobilidade passa pela transformação e pelo desenvolvimento da sociedade, que só conseguiremos com educação e cultura. Estamos muito felizes em associar o projeto dos grafites a educação, com o Graffiti School”, completa Rissi.