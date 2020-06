Mukesh Ambani entra para lista dos 10 mais ricos da Bloomberg, o único asiático

Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, é, agora, o único do continente a fazer parte do top 10 de pessoas mais ricas do mundo da Bloomberg, o Bloomberg Billionaire Index, que conta com Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft, e Mark Zuckerberg, de Facebook, Instagram e Whatsapp, nas três primeiras colocações.

Leia Também Facebook realiza maior investimento desde a compra do WhatsApp

Nascido na Índia, Ambani ocupa, agora, a 9ª posição da lista, com patrimônio total de US$ 64,5 bilhões.

O ranking ainda conta com o investidor Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, na 6ª colocação. A lista é atualizada diariamente.

O empresário indiano possui, de acordo com a Bloomberg, 42% da Reliance Industries, que tem braços nos ramos de energia e comunicação. Ele se beneficiou de uma onda de investimentos que o setor de comunicação da empresa, a Jio Platforms Ltd., recebeu, conforme divulga o portal da Bloomberg.

As ações do conglomerado indiano dobraram após uma queda que tiveram em março deste ano, por conta dos impactos do novo coronavírus, causador da covid-19, nas economias globais.