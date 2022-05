Mulheres poderão sacar recursos do FGTS para pagar creche aos filhos

A nova rodada de medidas trabalhistas que foi anunciada nesta quarta-feira, 4, pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a possibilidade de mulheres com filhos de até cinco anos sacarem o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de creche para as crianças.

“Esse [as creches] é um dos grandes gargalos para a empregabilidade das mulheres”, disse a secretária-adjunta da Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Tatiana Severino de Vasconcelos.

A liberação gradativa de recursos do FGTS para aquecer a economia em um cenário de juros altos tem sido uma tônica da gestão Bolsonaro, amarrada pelo baixo espaço de manobra com recursos do Orçamento. / COM INFORMAÇÕES DE EDUARDO GAYER E ANTONIO TIMÓTEO