Multidão vai às ruas atrás do presente de última hora

Uma multidão encheu as ruas do centro de São Paulo na segunda-feira, 23, em busca de presentes de Natal de última hora. Segundo as estimativas da associação de lojistas da Rua 25 de Março, a Univinco, até 600 mil pessoas passariam só na segunda-feira pelo centro tradicional do varejo paulistano em busca de uma lembrancinha para os parentes e amigos.

Eles fazem parte do grupo de 13,2 milhões de pessoas que deixaram para fazer suas compras natalinas a poucos dias da data, como estimou um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O montante, diz a pesquisa, equivale a 10% daqueles que têm a intenção de presentear alguém, acima dos 8% registrados no ano passado.

Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), este Natal deve ser o melhor desde 2014. A expectativa é que o varejo movimente R$ 36,3 bilhões na ocasião, perto do pico de R$ 36,5 bilhões registrados na mesma data de cinco anos atrás, calculou a CNC.