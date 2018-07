Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe as principais notícias do dia no Jornal Eldorado. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino. De Brasília, Eliane Cantanhêde traz uma análise sobre o cenário político na TV Estadão e, de São Paulo, Fábio Alves comenta o cenário econômico do País. No Estadão Discute, acompanhe uma projeção do cenário para as eleições presidenciais deste ano. O Entre Nós, também da TV Estadão, conversa com Fernando Fagundes, da cooperativa financeira Unicred. No Estadão + Música, confira a conversa com o músico gaúcho Felipe Catto. No fim da tarde, veja o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Quais mudanças podem ocorrer no quadro eleitoral após o julgamento do ex-presidente Lula, marcado para o próximo dia 24, na sede do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, em Porto Alegre? O Estadão Discute recebe o jornalista do Estadão Roberto Godoy e o cientista político e professor da Universidade de São Paulo José Álvaro Moisés.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA: FILIPE CATTO

Nesta quarta, o cantor e compositor gaúcho Filipe Catto inaugura a temporada de 2018 do Estadão + Música. O artista lançou no final do ano passado o elogiado disco CATTO, o terceiro da sua carreira. Com elementos eletrônicos e o uso de sintetizadores, o músico mostrou uma versatilidade vocal ainda mais impressionante em seu novo trabalho.

+ Filipe Catto busca o lúdico em si mesmo em seu terceiro disco

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube