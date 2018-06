Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe as principais notícias do dia com o podcast do Estado e depois no Jornal Eldorado. Às 11h, o Estadão Discute fala sobre o protagonismo dos militares no governo de Michel Temer. Ao meio-dia, uma seleção de músicas brasileiras no Som a Pino. No fim da tarde, veja o Estadão às 5h e o Conexão Estadão. Fique por dentro também dos destaques do esporte e dos jogos da noite.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira debate o protagonismo dos militares no governo Temer. O programa, apresentado por Haisem Abaki, recebe o jornalista Roberto Godoy e o professor de Relações Internacionais da faculdade Rio Branco, Peterson Silva, especialista em Segurança Nacional e Internacional.

Horário: 11h

Onde: Facebook e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

Em programa especial, o repórter João Paulo Carvalho conversa ao vivo com um dos nomes mais importantes do rock nacional: o Ira!. Nasi e Edgard Scandurra falam sobre o projeto Ira!Folk e o show que farão neste sábado, 10, no Citibank Hall, em São Paulo. A apresentação terá a participação de Tim Bernardes, vocalista de O Terno.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

16h45 - Tottenham x Juventus

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/98f7e6794d

16h45 - Manchester City x Basel

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/5d3b6f4631

19h30 - Cruzeiro-RS x Internacional

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/07b28d44ab

19h30 - Vasco x Fluminense

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/351efdadf7

19h30 - Novorizontino x Santos

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/f84207427f

21h45 - Grêmio x São Paulo-RS

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/067543deb7

21h45 - Cruzeiro x URT

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/149a684201

21h45 - Boavista x Flamengo

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/44e46afbec

21h45 - Corinthians x Mirassol

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/9148285491