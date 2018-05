Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Continue acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiro, que fez com que o Correios suspendesse postagem de Sedex. Acompanhe a programação diária para ver as análises e comentários de outros fatos do dia e da semana. O Estadão + Música recebe a cantora e compositora Marina Lima para falar de seu novo disco, Novas Famílias. No fim da tarde, veja o Estadão às 5h e o Conexão Estadão para saber tudo o que aconteceu ao longo do dia.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Horário: das 6h às 9h30

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira faz uma análise econômica do governo de Michel Temer. O programa, apresentado por Haisem Abaki, recebe o colunista de economia do Estado Celso Ming e o professor de economia da USP Manuel Enriquez Garcia, que é presidente da Ordem dos Economistas do Brasil.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

A cantora e compositora Marina Lima é a atração de hoje. A artista fala do novo disco, Novas Famílias, além de apresentar algumas novas canções e hits. Participe, mande sua pergunta.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

19h15 - Grêmio x Defensor (Libertadores)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/1b356645cb

21h45 - River Plate x Flamengo (Libertadores)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/91318967a9

21h45 - Palmeiras x América-MG (Copa do Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/5fa6eab95c