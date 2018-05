Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

A greve dos caminhoneiros começa a dar sinais de enfraquecimento, mas a normalização nos postos deve levar ao menos uma semana. Além disso, em apoio à categoria, os petroleiros iniciaram paralisação na madrugada desta quarta-feira, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ter considerado o movimento ilegal na véspera. Acompanhe toda essa movimentação ao vivo. Na programação diária do Estado, confira as análises e comentários do caso e veja o Estadão às 5h e o Conexão Estadão para saber tudo o que aconteceu ao longo do dia.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Horário: das 6h às 9h30

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira analisa a greve dos caminhoneiros do ponto de vista político. Haisem Abaki recebe o cientista político Alberto Carlos Almeida e o sociólogo Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube