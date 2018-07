Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

Acompanhe as principais notícias e fatos do dia no Estadão Notícias e no Jornal Eldorado. Na TV Estadão, veja um comentário de economia direto de Brasília. Ontem, o IBGE divulgou que a inflação fechou 2017 com alta de 2,95%, a menor taxa anual desde 1998, quando foi de 1,65%. Acompanhe, de tarde, uma conversa sobre planejamento financeiro e como gerir melhor o seu dinheiro. Mais tarde, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

MINUTO ESTADÃO

A TV Estadão explica, em 60 segundos, como estão os estádios da Copa do Mundo.

Onde: TV Estadão

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

CONVERSA SOBRE EMPREENDEDORISMO

Daniel Fernandes, editor de suplementos do Estadão, conversas com empreendedores de diferentes segmentos sobre perspectivas e novidades do setor.

Horário: 13h

Onde: Estadão PME

ECONOMIA

A equipe de Economia conversa com a planejadora financeira Andréia Fernanda da Silva Castro. Ela é planejadora financeira credenciada pela Planejar, a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Confira!

Horário: 15h

Onde: Economia Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube