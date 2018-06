Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

Comece o dia bem informado com as principais notícias no Estadão Notícias e no Jornal Eldorado. O Corinthians chegou à primeira vitória na Libertadores com triunfo por 2 a 0 contra o Deportivo Lara na Arena, e os comentários você confere no Conversa de Dois, às 10h. Na hora do almoço, curta os clássicos e as novidades da música brasileira no Som a Pino ou as informações do futebol e outros esportes. No fim do dia, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

