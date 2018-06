Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

No portal do Estado, você confere as seguintes notícias: Lava Jato do Rio de Janeiro investiga 429 clientes do banco de Dario Messer. São empresários, doleiros, esportistas, nomes ligados a políticos, servidores públicos e personagens de casos recentes de corrupção. Além disso, o Ministério Público Federal denunciou 11 brasileiros por formação de uma organização criminosa e promoção do Estado Islâmico (EI) no País.

Na hora do almoço, curta os clássicos e as novidades da música brasileira no Som a Pino. Às 16h, a equipe de Economia dá dicas para não cair nas ciladas financeiras e tira dúvidas sobre finanças pessoais. No fim do dia, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Horário: das 6h às 9h30

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes, comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ECONOMIA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Na Semana Nacional da Educação Financeira, a equipe de Econocia & Negócios do Estado tira dúvidas sobre o tema. Hoje, saiba como não cair nas ciladas financeiras, como emprestar o nome e ser fiador. Confira pequenos cuidados que podem evitar muitas dores de cabeça.

Horário: 16h

Onde: Economia Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

19h15 - Luverdense x Santos (Copa do Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/d607ad9774

21h30 - Deportivo Lara x Corinthians (Libertadores)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/4b55b85ebd