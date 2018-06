Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos durante a programação diária. O podcast do Mentalistas de hoje fala sobre gordofobia e o impacto do preconceito na vida das vítimas dessa intolerância. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h, o Conexão Estadão e veja os jogos com tempo real da Liga dos Campeões e da Libertadores.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS

O podcast do Mentalistas de hoje desvenda o preconceito com o tema gordofobia. É comum perceber, no nosso convívio social, o uso do termo “gordo” com o sentido pejorativo, na intenção de criticar ou insultar alguém. Por que isso acontece? Quais são as consequências na vida das vítimas desse tipo de intolerância? Para falar do assunto, Camila Tuchlinski recebe a psicóloga Desiree Cassado e a médica nutróloga Ana Luiza Vilela.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

16h45 - Roma x Shakhtar (Liga dos Campeões)

16h45 - Manchester United x Sevilla (Liga dos Campeões)

21h30 - Vasco x Universidad de Chile (Libertadores)

