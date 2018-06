Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

O governo brasileiro marcou reunião com a Petrobrás para esta terça-feira, 22, a fim de discutir o preço de combustível. Acompanhe os desdobramentos dessa questão e outras notícias no portal do Estado. Análises e comentários sobre os principais fatos do dia, você confere na programação diária. O podcast do Mentalistas traz ainda um bate-papo sobre medicina fetal. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Horário: das 6h às 9h30

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS

É possível curar o bebê ainda na barriga da mãe? O podcast do Mentalistas de hoje fala sobre medicina fetal, um procedimento antigo, mas que vem se aprimorando ao longo dos anos. É uma especialidade da Medicina capaz de detectar doenças do feto. Em paralelo a isso, o bebê que precisa de cuidados durante a gestação, por vezes, se choca com o chamado "bebê fantasia", criado

pelos pais. A psicologia analisa que pais e mães idealizam o filho que ainda não chegou, desejando que seja perfeito. Como lidar com essa situação? Para falar sobre o assunto, Camila Tuchlinski recebe a psicóloga Mariana Bonsaver e o diretor do Centro de Referência em Medicina Fetal da Maternidade Pro Matre Paulista, Fábio Peralta.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGO COM TEMPO REAL

21h30 - Cruzeiro x Racing

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/d331ba3e12

21h30 - Universidad de Chile x Vasco

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/e85b26d337