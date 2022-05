Musk diz que Tesla vai interromper novas vendas de carros elétricos

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou que a montadora precisará interromper novas vendas de carros elétricos. O motivo é que a demanda supera a capacidade produtiva da empresa, o que leva a longos períodos de espera entre a compra e a entrega dos veículos. Os compradores podem precisar aguardar até um ano pelos carros da Tesla.

“Na verdade, provavelmente vamos limitar isso – parar de aceitar pedidos por qualquer coisa por um determinado período de tempo”, disse, no seminário Future of the Car Summit, promovido pelo jornal Financial Times, na última terça-feira, 10.

Musk moderou suas expectativas para a produção anual de 20 milhões de veículos elétricos até 2030. Para ele, o objetivo era mais um desejo do que uma meta. O bilionário se disse confiante na capacidade de vender todos os veículos que a Tesla for capaz de fabricar. O Model 3, veículo do segmento de entrada da Tesla, custa a partir de US$ 41.940 (R$ 214 mil, em conversão direta). Já o mais avançado Model X tem preços a partir de US$ 108.940 (R$ 558,2 mil, em conversão direta).

A declaração vem durante o que ficou conhecido como a crise da escassez de semicondutores. A falta desses chips já levou montadoras a suspenderem temporariamente a manufatura de veículos no País desde o início da pandemia de covid-19.

No longo prazo, o bilionário reconhece que a empresa precisa lidar com o desafio de obter matéria-prima para as baterias dos veículos da Tesla, que recentemente fechou contrato com a Vale. Musk disse que não descarta a compra de mineradoras, caso essa seja a melhor opção para o negócio.

China

Musk descartou problemas de pressões vindas da China, de onde vêm muitos componentes dos carros da Tesla, para censurar o discurso no Twitter.

Sobre o confinamento na China para evitar a propagação da covid-19, Musk se mostrou otimista, dizendo que a situação deve ser normalizada em breve.

Twitter

Buscando fazer inimigos dos dois lados da política, Musk também atacou o viés de esquerda do Twitter e defendeu o retorno do ex-presidente Donald Trump para a rede social.O bilionário se diz um defensor da liberdade de expressão e, por isso, permitirá qualquer discurso no Twitter que não transgrida a legislação.

Musk disse que soluções menos drásticas podem ser adotadas do que um banimento permanente para conter a disseminação de notícias falsas ou informações que causem danos. Algumas opções citadas são a suspensão temporária ou a invisibilidade da mensagem em questão na rede social.