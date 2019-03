Mutirão do Emprego atende 1,4 mil candidatos no segundo dia de evento em São Paulo

O Mutirão do Emprego, que reuniu cerca de 15 mil pessoas em busca de emprego na terça-feira 27 em São Paulo, atendeu 1.400 candidatos que conseguiram retirar senhas no primeiro dia de evento, que acontece na região central da capital paulista até 4 de abril, informou em nota a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, organizadora da iniciativa em parceria com o Sindicato dos Comerciários.

A organização do Mutirão do Emprego afirma que as senhas, que não serão mais distribuídas, tinham como objetivo facilitar o andamento do processo seletivo. "As pessoas em busca de recolocação profissional podem ir a uma das 24 unidades do CATe - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital, que conta atualmente com 3 mil vagas", recomenda a a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

As pessoas passaram por uma pré-triagem com as equipes de recursos humanos das 26 empresas participantes do Mutirão do Emprego, que disponibiliza 6 mil vagas de emprego para os candidatos.