Mutirão nacional para negociar dívidas com bancos termina dia 31; saiba como participar

Pessoas físicas que têm dívidas com instituições financeiras poderão recorrer até a próxima quinta-feira, 31, ao Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Podem se beneficiar da campanha os devedores que não possuem bens dados em garantia e que estejam em atraso em nome de uma pessoa natural.

Para aderir ao mutirão, o consumidor pode negociar com a instituição credora dentro da página específica da campanha, na plataforma consumidor.gov.br, ou com os canais digitais de negociação dos bancos. Segundo o governo, o sistema já conta com a adesão de mais de 160 instituições financeiras.

Leia Também Serasa inicia Feirão Limpa Nome 2022 para renegociação de dívidas com até 99% de desconto

Caso o interessado opte pela plataforma, é possível encontrar um um modelo de reclamação que pode servir como base para a solicitação. Depois de enviado o pedido, os bancos têm 10 dias para analisar e enviar uma proposta ao devedor.

O portal possibilita ainda o acesso ao Registrato, sistema do Banco Central que disponibiliza o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a lista de dívidas em cada nome junto às instituições financeiras.

Além disso, na página, o consumidor pode ser guiado por um conteúdo de orientação financeira até o envio de propostas de negociação.

O mutirão é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, Secretária Nacional do Consumidor e Procon de todo o País.