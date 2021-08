Bolsonaro diz que é possível superar inflação e desemprego com 'fé e crença'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro apelou a "fé e crença" para superar problemas enfrentados atualmente pela população brasileira, como o desemprego recorde e a escalada de preços, que têm levado famílias à insegurança alimentar.

"Com muitos problemas que temos enfrentado e que não estavam previstos: a pandemia e seus reflexos, uma crise de falta d'água como não visto na história do Brasil. O povo tem sofrido com isso: tem inflação, tem desemprego. Tem dias, realmente, angustiantes. O que posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos", pregou o presidente em cerimônia em homenagem ao centenário da Assembleia de Deus no Pará.

O desemprego atualmente está em nível recorde: 14,6% no trimestre encerrado em maio. São 14,8 milhões de brasileiros em busca de uma vaga. Já a inflação está em 8,99% no acumulado em 12 meses, com peso maior para produtos básicos da alimentação, como arroz, feijão e carne. A conta de luz, por causa do acionamento das térmicas em função da crise hídrica, está com taxa extra, o que também vem pressionando o orçamento das famílias.