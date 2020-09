Na segunda alta seguida, serviços crescem 2,6% em julho

RIO - O volume de serviços prestados subiu 2,6% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de uma alta de 5,0% para um avanço de 5,2%.

O resultado de julho ficou abaixo da mediana de alta de 3,45% das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast. O intervalo ia de 1,30% a 6,10%.

O segundo resultado positivo seguido do setor ocorre após uma sequência de quatro taxas negativas (entre fevereiro e maio), período em que acumulou uma perda de 19,8%. Ao contrário do varejo, que teve alta de 5,2% em julho, e da indústria, que avançou 8%, os serviços têm tido recuperação mais lenta.

Na comparação com julho do ano anterior, houve redução de 11,9% no volume de serviços prestados, já descontado o efeito da inflação. Nesse caso, o dado ficou mais negativo que o recuo de 10,05% da mediana das expectativas, que iam de uma retração de 13,30% a uma queda de 0,87%.

A taxa acumula queda de 8,9% no ano e de 4,5% em 12 meses.

Quatro das cinco atividades analisadas tiveram aumento em julho, principalmente os serviços de informação e comunicação (2,2%) e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%), com destaque, nesse último grupo, para o transporte rodoviário de carga.