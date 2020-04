'Não acho que se deve usar recurso do povo para ajudar montadora', diz presidente da Suzano

O presidente da Suzano, Walter Schalka, afirmou nesta quinta-feira, 16, na série de entrevistas ao vivo Economia na Quarentena, do Estadão, que o governo deve ser bastante seletivo ao conceder ajuda financeira a empresas em consequência da crise gerada pela pandemia do coronavírus. "Acho que vai ter um lobby geral para benefícios setoriais, mas o governo tem de ser muito seletivo nos benefícios para grandes empresas. É diferente da pequena, média e principalmente das microempresas. Essas sim precisam de apoio."

Um pacote de R$ 50 bilhões, destinado a segmentos como companhias aéreas, montadoras e empresas de energia elétrica, está sendo desenvolvido pelo governo, em parceria com os principais bancos do País. "Não vejo necessidade de ajudar todas as empresas de todos os setores. O setor aéreo, que é crítico e estratégico, deveria ser apoiado sim. Mas não acho que montadora, principalmente porque grande parte das montadoras são empresas multinacionais, deveria receber recurso barato, do povo brasileiro."

Em relação às ferramentas para lidar com recessão que certamente virá com o coronavírus, Schalka disse que Executivo e Legislativo não devem perder o foco nos problemas estruturais para o País. Para ele, é um erro adiar as reformas estruturais, como a administrativa e a tributária. "Ouvi que essas reformas seriam jogadas para 2021. Elas deveriam ser feitas ainda este ano."

Assista à entrevista completa: