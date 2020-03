'Não há elementos concretos para redução de investimentos', diz presidente do IBP

RIO - Em sua primeira entrevista à frente do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), a ex-conselheira da Petrobrás e fundadora da consultoria Catavento, Clarissa Lins, avalia que as petroleiras já estavam preparadas para a queda do petróleo desde a redução de preços, em 2014, quando o barril caiu para US$ 30 e as jogou em um novo cenário de redução de custos e maior eficiência. Para ela, a situação atual é passageira e no médio prazo voltará a se ajustar, fazendo com que os investimentos na indústria tenham continuidade, apesar de admitir que eventualmente alguns podem ser postergados.

Para ela, a abertura do setor de gás no Brasil não tem volta, e apesar da crise trazida pelo coronavírus, investimentos em energia renovável também já fazem parte da estratégia das empresas, indicando que também devem prosseguir. Já o shale gas norte-americano pode sofrer com a queda da commodity, que voltou recentemente ao patamar de US$ 30/barril, por não ter preços competitivos e ter sido pego em um momento em que as empresas do setor se encontram muito endividadas.

A economista considera cedo para dizer se o Brasil deve realizar novos leilões de petróleo no País este ano, afirmando que outros fatores estão envolvidos nessa decisão, e que a abertura do mercado de refino será muito saudável para o País.

Leia a entrevista na íntegra:

A pandemia do coronavírus reduziu a demanda mundial e provocou uma guerra de preços entre Rússia e Opep, o que afetou severamente a indústria do petróleo. O que essa queda de preço da commodity pode provocar no mercado brasileiro de petróleo e gás natural? Poderá haver queda de investimentos este ano? Isso compromete as projeções futuras?

RIO - Ainda é muito cedo para traçar um diagnóstico específico para o contexto do COVID-19 no segmento de óleo e gás brasileiro. Entretanto, as empresas já ajustaram suas estruturas desde 2014, quando o barril atingiu níveis abaixo de US$ 30. Houve um aprendizado no sentido de cortar custos e operar com mais eficiência, o que certamente é positivo na situação atual. Espera-se que a combinação de redução de demanda - em função do coronavírus - com excesso de oferta diante da falta de entendimento entre a Rússia e a Arábia Saudita seja passageira e que as cotações se recuperem à medida que passe o momento mais agudo da crise. Trata-se, assim, de uma situação conjuntural que tende a se ajustar no médio prazo.

No tocante aos investimentos previstos, ainda não há elementos concretos que apontem para uma revisão dos mesmos, embora a sinalização seja de cautela e prudência. A indústria de O&G é de longo prazo, o que significa trabalhar com investimentos de longa maturação.

A queda de preço do petróleo pegou o Brasil em plena abertura de fato, com a volta dos leilões, principalmente das cobiçadas áreas do pré-sal. Havia expectativa de mais vendas este ano? A senhora crê que as rodadas serão realizadas? Vale a pena?

Entendemos ser prematuro discutir eventual cancelamento ou adiamento dos bids (leilões) previstos para o final de 2020 e para o próximo ano. No momento, o mais prudente a fazer é aguardar os desdobramentos da crise e seus reflexos sobre as condições de mercado. O apetite das empresas que operam no Brasil depende de uma série de fatores, sempre levando em conta, por um lado, a alocação de risco e retorno das áreas licitadas, bem como a disponibilidade de recursos para investir.

Como as empresas de petróleo associadas do IBP estão enfrentando a queda de preços? É possível ver empresas deixando o Brasil? Quais os setores mais impactados nessa hora?

O momento requer serenidade, para que se possa fazer uma avaliação adequada da crise atual e de seus impactos no ambiente de negócios. Por se tratar de uma indústria de longo prazo, o setor de O&G está acostumado a lidar com volatilidade de preço e as empresas aqui instaladas dificilmente tomam decisões precipitadas em função de alterações conjunturais. Dito isso, também cabe reconhecer que o cenário é desafiador e que os projetos de custo menor tendem a ser priorizados, tanto no Brasil como em outros países. Alguns investimentos podem eventualmente vir a ser postergados, a depender da disponibilidade de caixa ou de acesso a financiamento adequado. No contexto global da indústria, o setor de shale norte-americano parece ser o mais afetado, por não ser competitivo ao nível corrente de preços e por depender de empresas muito endividadas.

A abertura do mercado de gás natural, que estava em plena atividade, poderá ser afetada? Venda de gasodutos e distribuidoras estavam na pauta da indústria. Será possível dar continuidade a esses processos?

A abertura do mercado de gás natural é um projeto estruturante e de longo prazo, que conta com o engajamento do governo federal e de alguns Estados que já se mobilizam para abrir seus mercados e atraírem investimentos, emprego e renda. Desta forma, não há motivos para pensar que ela seja revista. Quanto à venda de ativos, o IBP entende que isso seja uma decisão de cada empresa ao fazer sua gestão de portfólio.

Ativos na área de refino também podem ter impacto? Como a indústria vê a relação das vendas das refinarias da Petrobrás com o momento atual? É possível ou recomendável adiar as vendas? O preço dos ativos de refino pode cair também em função do novo patamar da commodity?

O IBP, por representar diversas empresas da indústria, tem por hábito não comentar a decisão individual de uma associada. Apenas reafirma que a abertura do setor é saudável para o Brasil.

O que o IBP pode fazer ou já está fazendo para enfrentar esse momento e evitar que o setor encolha junto com a crise?

Como a queda do preço do petróleo pode afetar a energia renovável, uma aposta da maioria das petroleiras? Projetos podem ser suspensos?

O IBP acompanha a situação e reforça, cada vez mais, sua atuação para contribuir com os avanços no campo fiscal e regulatório, que se tornam ainda mais urgentes neste momento de choque de preços e redução da demanda por petróleo. Adicionalmente, o Instituto atua no monitoramento da gestão de crise, estando em contato permanente com as células de crise das diferentes empresas associadas e colocando-se à disposição do governo com informações adequadas e capacidade de mobilização.Os investimentos em projetos renováveis estão na estratégia de longo prazo das companhias, especialmente as europeias. Já as norte-americanas investem mais em tecnologia para redução de emissões. O movimento de descarbonização é global e não há evidências de retrocesso nessas iniciativas que são de longo prazo.