Não haverá ajuste fiscal sem reforma da Previdência, diz Mansueto

BRASÍLIA - O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, reafirmou nesta terça-feira, 29, que se não houver reforma da Previdência, situação do déficit nas contas do governo central se agravará. "Sem a reforma não haverá ajuste fiscal. E essa lógica sobre Previdência vale também para Estados. Temos oportunidade de fazer debate profundo sobre regras da Previdência", avaliou.

Segundo ele, o déficit do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ficou em torno de R$ 90 bilhões no ano passado, sendo de R$ 46 bilhões para os servidores civis e de em torno de R$ 43 bilhões para os militares em 2018. "Há espaço para um bom debate político. A Reforma da Previdência é necessária", reforçou.

Mansueto Almeida disse ainda que o gasto com a Previdência Social sairia de 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para 17,5% do PIB em 2060 se as regras atuais das aposentadorias forem mantidas.

O resultado do INSS foi um déficit de R$ 195,197 bilhões no ano passado, ante um saldo negativo de R$ 182,450 bilhões em 2017. Só em dezembro, o resultado foi negativo em R$ 8,893 bilhões.

O governo anunciou nesta terça-feira um déficit primário bem menor em 2018 do que o permitido pela meta fiscal, mas isso não significa que o desafio fiscal brasileiro diminuiu, ressaltou o Tesouro Nacional. O órgão observou que as contas do Tesouro tiveram, isoladamente, o maior superávit dos últimos cinco anos, mas esse esforço está sendo "consumido pelos déficits crescentes e acentuados na Previdência".

O Tesouro anunciou um rombo de R$ 120,3 bilhões nas contas do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) em 2018, bem menos que a meta negativa em R$ 159 bilhões.

"A superação desse desafio passa, necessariamente, por reformas que estabilizem a dinâmica das despesas obrigatórias e pela geração de resultados primários positivos que coloquem a dívida pública bruta do governo geral em trajetória decrescente", afirma o órgão em sumário executivo que acompanha a divulgação dos números.

Para o Tesouro, o déficit na Previdência acaba retirando espaço para a realização de políticas sociais e de investimentos públicos. O órgão deu destaque para a necessidade de aprovar a reforma da Previdência para melhorar a dinâmica das despesas obrigatórias, que consumiram 99% da receita líquida do governo em 2018.

Segundo o órgão, houve uma execução de despesa R$ 32,8 bilhões abaixo do programado, além de um incremento de R$ 5,9 bilhões na receita líquida em relação ao projetado. Do lado dos gastos, R$ 7,7 bilhões não foram executados devido ao fenômeno chamado "empoçamento", isto é, os valores estavam à disposição dos ministérios, mas não foram usados devido a atrasos nos projetos. Por já terem sido repassados, esses recursos não poderiam mais ser remanejados a outras áreas.

O empoçamento beirou os R$ 15 bilhões ao longo de 2018, mas o resultado final mostra que os ministérios conseguiram correr no fim do ano para executar algumas despesas ainda pendentes.

Além desse fenômeno, houve ainda gastos menores em créditos extraordinários (R$ 6,4 bilhões), sobretudo porque houve dificuldade em operacionalizar a subvenção ao preço do diesel, concedida após a greve dos caminhoneiros; benefícios previdenciários (R$ 5,1 bilhões); subsídios e subvenções (R$ 3,9 bilhões); e abono e seguro desemprego (R$ 2,5 bilhões).

Em dezembro de 2018, o Tesouro mencionou que houve aumento real de R$ 2,2 bilhões nas transferências para Estados e municípios.

O Tesouro Nacional estima que o setor público consolidado deve ter um déficit entre R$ 96,3 bilhões e R$ 111,3 bilhões em 2018. Esse resultado deve ser entre R$ 50 bilhões e R$ 65 bilhões melhor que a meta de déficit de R$ 161,3 bilhões. Os dados indicam um rombo entre 1,5% e 1,6% do PIB.

Para basear essas estimativas, o Tesouro informou que espera um superávit de R$ 4,9 bilhões no ano passado gerado por Itaipu para efetuar os pagamentos de sua dívida com a União. Por sua vez, a discrepância referente ao ajuste metodológico em relação ao resultado medido pelo Banco Central está estimada em R$ 1,6 bilhão.

No âmbito dos governos regionais, o superávit deve ficar R$ 10,9 bilhões melhor que a meta. Nas estatais federais, o excesso de superávit deve ficar em R$ 5,4 bilhões.

Saúde

Mansueto Almeida detalhou também que o governo federal gastou mais em Saúde e Educação no ano passado do que os mínimos constitucionais das duas áreas.

"O governo gastou R$ 64,4 bilhões em despesas de Educação sujeitas a mínimo, enquanto o piso era R$ 50,5 bilhões. Na Saúde, as despesas somaram R$ 116,8 bilhões, enquanto o mínimo era R$ 112,3 bilhões", afirmou. "Em áreas essenciais, governo gastou acima do mínimo constitucional", completou.

Diesel

O secretário do Tesouro Nacional informou que total executado pelo governo no programa de subsídios ao diesel ficou em torno de R$ 3 bilhões em 2018, mas outra parte será desembolsada como restos a pagar neste ano.

Segundo ele, restariam ainda cerca de R$ 6 bilhões em subsídios a serem pagos, mas parte desse valor não será necessário, devido à redução do preço do barril de petróleo.

"Não sabemos ainda quanto do programa do diesel ficou para ser pago em 2019. Vai sair uma medida permitindo que esses pagamentos do programa do diesel ocorram até abril deste ano", afirmou.