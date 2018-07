'Não podemos achar que cenário internacional continuará favorável para sempre', diz Ilan

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o cenário internacional permanece benigno, mas não se deve esperar que isso permaneça para sempre. Na terça-feira, Goldfajn indicou que a próxima redução na taxa básica de juros deve marcar fim do ciclo de cortes.

Segundo ele, recentemente houve maior volatilidade no mercado global, vindo de desafios ligados ao crescimento, às negociações entre países e também de expectativas quanto à normalização da política monetária dos Estados unidos e de outros países.

"O cenário permanece benigno, mas não podemos esperar que este cenário fique assim para sempre", afirmou Goldfajn durante entrevista, por teleconferência, a jornalistas da imprensa internacional. "Temos que continuar na agenda de reformas e ajustes da economia", acrescentou.

Goldfajn pontuou que, no último ano, a agenda de reformas e ajustes da economia foi "bastante intensa", mas que é preciso continuar neste caminho para manter a inflação baixa no futuro. De acordo com o presidente do BC, a expectativa é de que a inflação fique próxima de 3,8% em 2018 e de 4,0% em 2019 e 2020.

"Nós indicamos que no nosso cenário é de um corte adicional da Selic (a taxa básica de juros) no próximo encontro do Copom, a menos que as condições se alterem", acrescentou, em referência ao encontro do comitê em maio.

Goldfajn citou ainda as reservas internacionais do Brasil, atualmente em US$ 383 bilhões, e a posição da instituição em swaps, próxima de US$ 24 bilhões, como fatores para que o País resista à volatilidade. "Temos o suficiente de reservas e de swaps para enfrentar qualquer cenário à frente", disse.

Crescimento. Goldfajn também repetiu, no início da entrevista, a avaliação de que a economia brasileira tem se recuperado de forma gradual, mas consistente. "Não é sempre numa linha reta, temos altos e baixos", disse, acrescentando que o mercado espera alta do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2,5% e 3,0% para este ano. "É uma recuperação consistente."